Operação da PF mira advogado de Renan Calheiros

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28) a Satélites 2, segunda fase da operação que mira pessoas relacionadas a políticos que estão sob investigação no âmbito da Lava Jato. Entre os alvos está o advogado do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) Bruno Mendes, que já foi assessor parlamentar do alagoano.

O escritório de Mendes em Brasília sofreu busca e apreensão na manhã desta sexta. Os mandados judiciais foram pedidos pela Procuradoria Geral da República (PGR) e expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte.

Foram expedidos 10 mandados para serem cumpridos em Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e no Distrito Federal, todos de busca e apreensão. Não houve prisões.

Por meio de nota, a PGR informou que o objetivo desta ação é “coletar provas de crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, entre outros, em investigações relacionadas a desvio de recursos na Transpetro”.

A Satélites 2 foi baseada na delação do ex-presidente da Transpetro Sergio Machado, que é colaborador da Lava Jato, e de mais dois empresários. Bruno Mendes participou de uma conversa gravada por Machado e apresentada em sua delação em que estavam presentes também o senador Renan Calheiros e o ex-ministro da Transparência Fabiano Silveira.

Na reunião, eles se queixaram da Justiça e da Lava Jato. Depois da divulgação da conversa, Silveira deixou de ser ministro do governo Temer. Bruno Mendes também foi citado na delação de Ricardo Pessoa, dono na UTC. O empreiteiro afirmou que Mendes operacionalizou o recebimento de propina ligada a Usina Angra 3.

Segundo Pessoa, ele mesmo doou R$ 1,5 milhão à campanha de Renan Filho, filho do senador, ao governo de Alagoas e descontou o montante da propina a ser paga referente à obra. Na época, o advogado não era mais assessor de Renan, mas trabalhava para ele como advogado.

Em março, a PF deflagrou a operação Satélites 1, que também mirou pessoas ligadas a Renan, além de outras vinculadas ao presidente do Senado Eunício Oliveira (PMDB-CE), e dos senadores Valdir Raupp (PDMB-RO) e Humberto Costa (PT-PE).

Em nenhuma das duas operações, os políticos foram alvos diretos de mandados judiciais.

O advogado Luís Henrique Machado, defensor de Bruno Mendes, disse que na operação “não foi localizado, identificado ou apreendido, nenhum objeto de valor, como dinheiro em espécie, obras de arte ou joias que pudessem aparentar origem suspeita ou resultado de conduta ilícita. Basicamente foram recolhidas cópias relativas à defesa de clientes, rascunhos de discursos e cartões de visita.”

“Tudo isso demonstra que não há nenhuma evidência ou participação do advogado nos fatos investigados”, conclui a nota. A assessoria de imprensa de Renan Calheiros disse que ele não pretende se manifestar sobre a operação.

