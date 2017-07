Opinião: songbook do Sérgio Sampaio é muito bom

Por Terrence Saldanha (*)

“Capixaba não gosta que capixaba faça sucesso”. Essa é uma das muitas frases que ouvi ao longo das décadas de 80 e 90 para justificar a falta de expoentes locais no cenário nacional da música. Tinha até a metáfora do caranguejo no balde. Mais ou menos assim: quando um caranguejo escalava o balde e se aproximava da borda para pular fora, outro caranguejo o puxava para baixo.

Não sei se concordo totalmente. Tem muito preguiçoso por aí que coloca a culpa nos outros, assim como temos gente talentosíssima à espera de uma oportunidade que nunca vem. Mas penso nisso sempre que ouço Sérgio Sampaio. O cara era muito bom. Talentoso e carismático. Por que não virou uma estrela nacional? Se você não conhece a obra dele, fique com o famoso ”Eu quero é botar meu bloco na rua…”. A força melodiosa do refrão (que pega fácil) já bastava para inspirar uma onda de capixabismo solidário da arte com qualidade.

Defendo, inclusive, um movimento “Sampaísta”. A obra mais conhecida do artista deveria ser revisada e sua música/refrão mais famosa deveria abrir ou encerrar os shows locais. O objetivo, claro, estimular uma valorização dos bons artistas da terra. Valorizar quem compõe, quem bota o seu time em campo. Precisamos de menos “covers” e mais criadores. Experimentalistas, mas com visão de resultado.

Exageros ativistas à parte, cabe elogiar o excelente songbook que está sendo lançado. A obra de Lucius Kalic, com produção de João Sampaio, tem muita, muita qualidade. Diria que é uma pequena obra-prima, Equipara-se ao trabalho do falecido Almir Chediak (brutalmente assassinado, diga-se), que editou transcrições primorosas da MPB para execução em violão. Todo mundo que toca um violãozinho que se preza, tem lá pelo menos um songbook do Chediak com as canções de seu artista favorito.

Mas mais do que isso, o songbook do Sérgio Sampaio é luxuoso. Bela arte na capa e capricho na feitura. Traz as canções em partitura – com a melodia – e também com acordes e cifras para o violão. Como dá prazer saber que pensaram em facilitar a leitura do leitor/músico! E pensar que o mercado é inundado por compilações que só trazem as letras das músicas dos artistas e nada de acordes para acompanhamento.

Os textos de introdução são uma atração à parte. Até agora, li os de Zeca Baleiro e Luiz Trevisan (o músico jornalista ou o jornalista músico?) e são uma viagem histórica. O título do texto de Trevisan resume tudo sobre Sampaio: “Um violonista fominha”. Bom demais.

