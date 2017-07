Os memes eu tiro de letra”, garante Gretchen

Engana-se quem pensa que os memes espalhados pela internet com caras e bocas de Gretchen magoam a atriz e cantora. De acordo com ela, foram poucas as vezes em que as brincadeiras a deixaram chateada.

“Os memes nunca me incomodaram, apenas aqueles que pegam pesado demais. Mas, geralmente, são divertidos e posso garantir que tiro de letra”, diz Gretchen.

A artista sempre foi alvo de piadas nas redes sociais. Principalmente depois de sua participação em reality shows, como “A Fazenda”, em 2012, e “Power Couple”, no ano passado, ambos da Record.

Porém, a maior preocupação da cantora, neste momento, está bem longe do que vira piada ou não na internet. Segundo ela, há planos profissionais a serem realizados em breve.

“Já estou pensando em um novo show e, de repente, em fazer mais parcerias internacionais. Por que não? Muita gente do mundo que não sabia quem era Gretchen está sabendo agora, por causa desse trabalho no clipe da Katy Perry. Surgiram fãs de todas as idades, inclusive”, garante a eterna Rainha do Bumbum.

Ela encerra comemorando o sucesso e a boa fase: “O sonho de todo artista é ser reconhecido por seu trabalho e por sua trajetória. E é exatamente assim que me vejo neste momento da minha vida”.

Reportagem: Leonardo Volpato (Folhapress)