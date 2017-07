Os novos inimigos da boa forma

Séries de tevê que viciam, receitas que surgem na internet e falta de tempo para se exercitar estão entre os sabotadores das dietas

A vida moderna trouxe uma série de facilidades que melhoraram – e muito – a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, há reflexos negativos, como aumento do sedentarismo e do sobrepeso da população, que impedem uma melhora ainda maior.

“Falta de tempo” para se exercitar, necessidade de almoçar na rua durante a semana, séries de televisão disponíveis na íntegra a apenas um clique e preocupações que atrapalham o sono são alguns dos vilões que sabotam o emagrecimento.

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, 53,8% dos brasileiros estão com excesso de peso. Já 18,9% da população está obesa. Os números despertam a necessidade imediata de adotar hábitos saudáveis.

A vida moderna realmente trouxe alguns dificultadores, mas, segundo especialistas, deve haver empenho para que eles não sejam usados como desculpas para não adotar um estilo de vida saudável.

Para a coach de emagrecimento Carlena Pupa, o primeiro passo para mudar o comportamento e entrar na linha é trabalhar a mente.

“A sabotagem está presente em qualquer pessoa. É importante que ela reconheça o que está acontecendo para então conseguir formar um novo hábito.”

Sobre a constante alegação de falta de tempo para se exercitar, ela relata que já atuou com diversos pacientes que usavam essa mesma desculpa. Mas, quando via a rotina da pessoa, encontrava mais de 10 horas durante a semana que poderiam ser preenchidas.

A estação também contribui para as escapadas, observa o educador físico especialista em Fisiologia do Exercício Luciano Teixeira.

“O inverno é a melhor época para malhar pois a queima calórica é mais eficiente. Só que especialmente o público que treina de manhã, antes de ir para o trabalho, acaba ficando desmotivado e com mais preguiça por causa do frio.”

Já a nutricionista Letícia Matrak aponta as “tentações” que surgem nas redes sociais como um grande dificultador.

“Se a pessoa não segue uma linha mais light, ela recebe propagandas de receitas a todo momento que vão aguçando o desejo por doces, por exemplo. Mesmo se não estiver com vontade de comer, só de ver já irá despertar o interesse.”

.

Noites mal dormidas

Seja por ter saído com os amigos, por chegar tarde do trabalho ou por estresse, ansiedade ou depressão, a falta de sono prejudica a perda de peso. Noites mal dormidas deixam a pessoa cansada e, assim, ela precisa repor energias e acaba comendo mais.

Dica: Busque ajustar sua rotina para dormir, no mínimo, 8 horas por dia.

Falta de tempo

Trabalhar, ir ao médico, ir ao banco, fazer compras… Realmente, o dia a dia está repleto de tarefas.

Dica: Avalie sua rotina e, se necessário, anote suas obrigações e os horários em um papel. Assim fica mais fácil encontrar horas disponíveis.

Inverno

Com o friozinho, fica difícil sair da cama, principalmente para quem malha antes de ir para o trabalho.

Dica: Vista uma roupa mais agasalhada e deixe a preguiça de lado.

Comida como recompensa

“Trabalhei o dia inteiro, estou cansado e mereço algumas guloseimas”. Essa é a desculpa que muitas pessoas arrumam para se afogar na comida. Assim fica difícil perder peso.

Dica: Busque meios menos calóricos de sentir prazer.

Crise financeira

Quando o orçamento aperta, as primeiras despesas a serem cortadas são as supérfluas. Mas não é porque não consegue mais pagar academia que você precisa ficar parado.

Dica: Recorra aos exercícios ao ar livre. Quem vive próximo ao mar, então, não pode alegar que falta local para se exercitar. Parques também são opção.

Treinos e dietas on-line

Não é difícil encontrar sugestões de treinos e dietas na internet. Muitos blogueiros até fazem questão de compartilhar sua rotina fitness. Só que o que surte resultado para eles, pode não ter o mesmo efeito para você.

Dica: Busque orientação profissional que considere as suas individualidades biológicas.

Porções gigantes

Um prato individual que serve dois. O problema é que o cliente só descobre depois que a comida chega e, assim, acaba comendo mais do que o necessário para se sentir satisfeito.

Dica: Não sinta vergonha de deixar comida no prato ou então peça ao garçom para embalar.

Tentações na linha do tempo

Os perfis de receitas apetitosas estão cada vez mais populares. Assim não é difícil estar vasculhando as redes e, de repente, se deparar com algo que aguça o desejo por guloseimas.

Dica: Evite esses perfis ou exercite o autocontrole.

Saídas à noite

As idas aos barzinhos costumam ser recheadas de comidas calóricas e de álcool, dois grandes inimigos do emagrecimento.

Dica: Reserve esses programas apenas para os fins de semana. Durante a semana, priorize encontros em casa com alimentos mais leves.

Alimentos industrializados

Até são práticos para o dia a dia corrido, mas atrapalham a perda de peso. Os industrializados geralmente têm muito sal, o que contribui para a retenção de líquido e para o inchaço.

Dica: Se precisa se alimentar na rua com frequência, prepare seu próprio alimento para levar de casa. Se não tem tempo para preparar todos os dias, reserve um dia para preparar o alimento da semana inteira.

Maratona de séries

Ter a série preferida à disposição na tevê é uma grande tentação para não querer sair de casa e passar o dia inteiro no sofá.

Dica: Tenha disciplina para reservar pelo menos um tempo do seu dia para o exercício. Não deixe que “passar um dia inteiro no sofá” se torne rotina na sua vida.

Festas com frequência

Todo mês uma festa diferente. Há épocas que surgem mais de uma por semana. É difícil resistir às delícias.

Dica: Não dá para deixar de ir a todas essas festas. Mas é preciso se controlar para não comer além da conta.

Fonte: Especialistas entrevistados.

.

Especialistas alertam para perigos da internet

Os recursos oferecidos pela internet para auxiliar no emagrecimento têm despertado o alerta dos órgãos fiscalizadores de educação física e nutrição. Há um limite tênue entre o que realmente pode contribuir para a mudança no estilo de vida e o que põe em risco o bem-estar do internauta.

O compartilhamento de informações equivocadas por blogueiros e orientações sem fundamento científico podem causar lesões, diarreia, restrições alimentares e falta de vitaminas no organismo.

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), André Fernandes, reforça os perigos de seguir os exercícios dos musos e musas fitness.

“Temos registros de pessoas que se machucam por acompanhar esses blogueiros. A orientação que damos logo de cara é se certificar se eles realmente têm conhecimento profissional.”

A forma de verificar se eles têm embasamento para orientar os seguidores é checar junto ao Conselho se são educadores físicos registrados. Isso pode ser feito via contato telefônico ou por e-mail.

“Outro ponto a ser observado é se o treino está de acordo com a individualidade. O programa é específico para você? O treino de uma pessoa com 70 kg não pode ser o mesmo para outra com 100kg.”

No entanto, André acredita que os blogueiros podem contribuir para uma mudança no estilo de vida dos seguidores. “Eles sabem como usar a ferramenta, então poderiam convidar profissionais para orientar corretamente”, sugere.

Já para quem busca uma alimentação equilibrada, a internet também tem muito a contribuir. Só que apenas como ferramenta de ajuda para encontrar receitinhas saudáveis, pondera a nutricionista oncológica Olívia Galvão de Podestá, da Associação de Nutrição do Estado do Espírito Santo (Anees).

“A internet atua apenas como coadjuvante, ela não pode nortear a dieta. Cada pessoa tem sua individualidade bioquímica, então dietas low carb e de jejum intermitente, por exemplo, não são para todos”, reforça.

A nutricionista avalia que há blogueiros que podem contribuir para a formação de novos hábitos alimentares, mas outros disseminam informações equivocadas.

Para os internautas, a nutricionista recomenda: “Seja bastante crítico, não acredite em tudo que os blogueiros informam e tenha seu profissional.”

.

Influência positiva

A digital influencer capixaba Karol Falcão, de 20 anos, afirma que segue sua própria dieta e que busca ser uma boa influência para os seguidores sem dizer o que devem comer.

Com mais de 50 mil seguidores, ela compartilha seu estilo de vida e exibe sua boa forma.

“Tem pessoas que se inspiram em mim, então espero contribuir passando uma imagem de pessoa saudável. Espero que, vendo meu estilo de vida, elas sejam influenciadas a serem saudáveis também”, conta a jovem.

.

.

Reportagem especial de Kariny Baldan para o jornal A Tribuna do dia 02/07/2017