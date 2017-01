Palmeiras encara Ponte no último teste antes de estreia no Paulista

O Palmeiras vive neste domingo (29) sua última etapa do vestibular da pré-temporada. Diante da Ponte Preta, a partir das 17h, no Allianz Parque, Eduardo Baptista terá a chance de observar 22 jogadores e começar a definir quem serão os aproveitados neste início de 2017.

O problema central do Palmeiras é cada time poderá inscrever apenas 28 atletas e o elenco tem 31. Por isso, o técnico nem relacionou alguns atletas que já observou no último jogo contra a Chapecoense, há uma semana.

Hyoran e Alecsandro ficarão apenas nos trabalhos técnicos e físicos e não vão para campo. Enquanto isso, Michel Bastos, Rafael Marques, Barrios e Willian finalmente terão a chance do ano. Eles não estiveram em campo no jogo que marcou o reinício da equipe de Santa Catarina.

“Até o jogo-treino contra o Atibaia, na quinta-feira, a preparação era visando o tático. Agora, contra a Ponte Preta, nós vamos treinar pensando no jogo mesmo”, explicou Eduardo Baptista. “Eu ainda não defini quem serão os inscritos, mas estamos com a nossa programação sendo cumprida 100%. Vou observar o máximo para fazer a minha decisão final”, completou.

Mina e Moisés estão fora por questões físicas. Eles só treinarão com o time no dia 6 de fevereiro, após a estreia do Paulista. Keno e Arouca estão no departamento médico, enquanto Guerra finaliza a burocracia para finalmente se regularizar.

O jogo ainda marca o reencontro entre treinador e seu ex-time. Foi na Ponte Preta que Eduardo teve destaque em 2016 e chamou a atenção de times como Palmeiras e Corinthians.

“É legal, gostoso. Amistoso, mas com peso importante. A Ponte vai nos enfrentar com a base que deixamos e isso me deixa feliz. É um clube que minha família nasceu dentro, tenho carinho e enfrentar é bom”, finalizou.

O jogo tem um atrativo a mais pelo fato de a Ponte nunca ter perdido no Allianz Parque: são duas vitórias e um empate desde a reinauguração do estádio.

Reportagem: UOL / Folhapress