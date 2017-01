Paraíso de Barra Nova encanta turistas

Ao Norte do litoral do Espírito Santo, um balneário onde o mar e o rio se encontram já se tornou o refúgio de turistas de todo o Brasil que procuram paz e sossego nos dias quentes do verão.

Apesar da tranquilidade, a praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Estado, reserva novas opções de lazer com passeios de barcos, pedalinho, esportes aquáticos e uma rica gastronomia.

Barra Nova é uma vila de pescadores com cerca de 700 habitantes, a 25 km da praia de Guriri e a cerca de 250 km de Vitória. O balneário foi criado artificialmente, em 1866, quando pescadores abriram um canal ligando o rio Mariricu ao Oceano Atlântico, formando uma pequena baía de águas calmas e um cenário paradisíaco.

O casal de Belo Horizonte (MG) José Francisco Assis e Juçara Miranda de Assis descobriu o lugar por acaso, há quase 10 anos, enquanto seguia para outro destino no litoral Norte.

“Estávamos indo para Itaúnas quando a garçonete de uma lanchonete nos indicou esta praia, e nos deparamos com a paisagem mais linda que já vimos na vida. De lá pra cá, a gente vem todos os anos e traz amigos para conhecer também”, conta José Francisco.

O vilarejo possui três pousadas em estilo rústico, além de algumas casas de veraneio para aluguel. Na pousada Aratu, que tem 28 apartamentos de frente para a baía, os turistas dispõem de restaurante e música ao vivo durante o verão. “Nossa média de ocupação é de 60% durante o ano e na alta temporada chega a 100%”, afirma o proprietário Gilvan Araújo.

Saindo das pousadas, os turistas encontram quiosques e opções de lazer na prainha de águas rasas. Do local partem passeios de chalana pelos manguezais e travessia de lancha para as praias do lado sul da baía. Também há aluguel de pedalinhos, caiaques e pranchas de stand up paddle.

Para o contador Marcio Uzzuol, 38, que é de Linhares e está de férias com a família no balneário, Barra Nova é uma ótima escolha para relaxar. Ele e a filha Letícia praticam stand up paddle.

“O trabalho de contador é bastante estressante, e por isso nos dias livres venho a Barra Nova para relaxar com a família. Nos fins de tarde gosto de ver o pôr do sol na região, que é linda.”

Da prainha é possível ir caminhando por cerca de 10 minutos até a foz do rio Mariricu, onde há bancos de areia e piscinas naturais.

(*) Esta reportagem foi publicada na edição do jornal A Tribuna do último domingo (8).

Reportagem: Edson Sodré