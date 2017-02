Paralisação da PM é “insurgência” contra a Constituição

O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira (13) em pronunciamento que o movimento realizado por familiares de policiais militares no Estado foi uma “insurgência” contra o texto constitucional.

“Eu ressalto que isso [projeto que o governo prepara] não tem nada a ver com o que aconteceu no Espírito Santo, onde as forças federais lá estiveram com vistas ao restabelecimento da lei e da ordem porque as polícias militares, por disposição do texto constitucional, não podem fazer greve nem sindicalizar-se. Portanto, o que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional”, afirmou.

Temer afirmou ainda que o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional um projeto para regulamentar o direito à greve de servidores públicos. Pela Constituição, policiais militares são proibidos de entrarem em greve. “Os senhores sabem que pela Constituição, certos serviços essenciais não podem ficar paralisados”, disse.

Segundo o presidente, casos episódios semelhantes ocorram, o governo vai aplicar “tão somente texto constitucional”, que proíbe a greve de policiais militares e sua sindicalização. “Faço esta ressalva para enaltecer mais uma vez, ressaltar o dispositivo constitucional que muito atento à suprema a essencialidade do serviço de segurança pública fixou desde logo a proibição absoluta de greve nessa atividade e também a impossibilidade da sindicalização”, disse.

Durante seu pronunciamento, Temer ainda falou sobre a Lava Jato, afirmando que vai afastar do governo qualquer ministro que for denunciado na operação. “Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas eventualmente que possam conduzir a seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Depois, se acolhida a denúncia e aí sim a pessoa, no caso o ministro, se transforme em réu – estou mencionando os casos da Lava Jato -, se transformando em réu, o afastamento é definitivo”, disse.

