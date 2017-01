Participante do ‘The Voice Kids’ presta queixa contra comentário racista na web

Participante do “The Voice Kids” (Globo), Franciele Fernanda da Silva, 14, esteve na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática), no Rio, nesta terça-feira (10), para prestar queixa contra um comentário racista que recebeu na internet depois de aparecer na edição do último domingo (8) do reality musical.

A Polícia Civil do Rio já abriu as investigações para identificar e localizar o autor do comentário, segundo a assessoria de imprensa do órgão. O caso foi registrado como injúria por preconceito. “Primeiro pensei que era coisa de criança, mas quando vi que um homem adulto estava fazendo isso fiquei muito chocada e resolvi apoiar minha filha.

Nunca passamos por isso aqui ou em nossa terra natal, é tudo muito triste”, disse Irinéia Prates da Silva, mãe da participante, ao RJTV. Durante sua participação no “The Voice”, Franciele cantou a música “Maria Maria” e foi elogiada pelo cantor Milton Nascimento, no Facebook. Foi onde o usuário da rede social publicou a mensagem.

Outros casos

Em novembro de 2016, Bruno Gagliasso esteve na DRCI para prestar queixa contra as ofensas racistas recebidas por sua filha, Titi. Alguns dias depois, a polícia encontrou uma adolescente, que disse ser a autora dos comentários. Outras celebridades brasileiras já foram vítimas de mensagens racistas pela internet. Entre elas, as cantoras Ludmilla e Preta Gil, Adélia do “BBB”, a atriz Taís Araújo e a jornalista Maju Coutinho denunciaram as agressões que receberam.