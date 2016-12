Partiu Bairro: Barramares

É só chover que as ruas do bairro Barramares, em Vila Velha, viram rios. Para piorar o esgoto se mistura com a água parada, entra nas casas e vira aquela sujeira.

A Prefeitura de Vila Velha prometeu mandar uma equipe ao bairro. Diz que as ruas que não são pavimentadas recebem o serviço de patrolamento de forma programada. E afirma que obras de drenagem e pavimentação estão sendo realizadas em algumas avenidas de Barramares.