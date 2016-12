Passageira dá surra em ladrão em Cariacica

Uma cuidadora de idosos reagiu a uma tentativa de assalto e agrediu o assaltante na manhã deste sábado (24), em Cariacica.

O suspeito entrou no ônibus da linha 738 (Rosa da Penha – Terminal de Jardim América) no bairro São Geraldo. Quando o ônibus passava pela Avenida Mario Gurgel, ele tentou fugir com a bolsa da mulher. A vítima reagiu e bateu no suspeito, que foi imobilizado por passageiros.

“Quando estávamos passando por Bela Aurora, ele deu sinal e puxou minha bolsa. Quando ele estava na escada, eu puxei ele pela camisa e começou a briga. Dei vários socos nele e caímos no chão. Ele implorou para eu soltá-lo, mas eu não soltei”, contou a mulher que não quis se identificar.

O suspeito teve ferimentos pelo corpo e foi levado ao Pronto Atendimento de Alto Laje. Em seguida, ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.