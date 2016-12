Passageiros ajudam a prender ladrão

Depois de assaltar uma operadora de caixa em um ônibus do Transcol, um homem de 40 anos, fugiu em outro ônibus e foi preso por passageiros atacando um terceiro veículo.

Os crimes aconteceram por volta das 12h dessa terça-feira (27), na região de Itapuã e Santa Mônica, em Vila Velha.

O primeiro roubo aconteceu na linha 611 (Praia da Costa – T. Vila Velha/ via Itapuã). O acusado puxou com violência a bolsa de uma operadora de caixa, de 21, que seguia para o trabalho, na Praia da Costa.

A vítima chegou a ser arremessada ao chão e teve machucados no braço esquerdo.

“Me sinto insegura, eu trabalho até as 23 horas, e morria de medo de ser assaltada à noite, mas nunca pensei que poderia acontecer durante o dia, agora eu percebi que não posso confiar em ninguém, em lugar nenhum e nem em hora nenhuma”, desabafou a vítima.

Após conseguir a bolsa, o assaltante desceu do ônibus correndo e foi visto, por testemunhas, embarcando num ônibus da linha 508 (Terminal de Itaparica – Terminal de Laranjeiras/ via 3ª Ponte).

Enquanto isso, a operadora de caixa procurou ajuda de policiais numa radiopatrulha e seguiu com eles em direção ao Terminal de Itaparica, em busca do suspeito.

Entretanto, quando chegaram ao local, os PMs foram comunicados de que um homem, com as mesmas características do suspeito, havia sido detido, tentando assaltar uma mulher dentro de outro ônibus em Santa Mônica.

Com ele, os policiais encontraram a bolsa e todos os documentos da vítima, que foi até o local e reconheceu o acusado.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Em depoimento, ele confessou o roubo, mas disse que não se lembrava de ter machucado a vítima. Contou ainda que só não assaltou outra mulher porque foi detido.

O acusado foi autuado por roubo e levado ao presídio.

ABORDAGENS

Em nota, a Polícia Militar informou que intensificou as abordagens a ônibus na Grande Vitória e que em novembro, 3.654 coletivos foram abordados e 55 pessoas encaminhadas a delegacias.

Reportagem: Rafael Louzada