Passagem a R$ 3,20 a partir desta segunda

Começa nesta segunda-feira (2) a cobrança do valor de R$ 3,20 na passagem dos ônibus do Transcol. O valor da tarifa, que era de R$ 2,75, teve um reajuste de 16,36% (R$ 0,45). O reajuste entrou em vigor nesse domingo (1º), mas aos domingos a tarifa é menor e passou de R$ 2,40 para R$ 2,80.

Os novos valores foram anunciados na última quinta-feira (29). A tarifa cheia ficou em R$ 3,80, porém R$ 0,60 será subsidiado pelo governo do Estado, mesmo valor do subsídio que vigorou no ano passado.

A reportagem completa sobre esse aumento você lê na edição desta segunda-feira de A Tribuna.

Reportagem: Bárbara Becalli