Passagem do Transcol com reajuste a partir de hoje

Começa a vigorar neste domingo (1), a nova tarifa do Sistema Transcol. A passagem sofreu reajuste de 16,36% e subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20 de segunda a sábado. Aos domingos, o valor com desconto subiu de R$ 2,40 para R$ 2,80. Já ,o Bike GV, passou de R$ 1,35 para R$ 1,60.

A mudança não afeta aqueles que tem direito a gratuidade no transporte coletivo, como estudantes incluídos no programa Transcol Social, idosos e pessoas com deficiência.

Segundo a Ceturb, o contrato definido que os reajustes da tarifa são anuais e obedecem a uma fórmula de cálculo que leva em consideração custos como mão de obra, combustível e veículos. Contudo, em 2015 não houve aumento. Já em 2016, o reajuste foi de 12,24%.

Seletivo

As linhas que oferecem serviço seletivo também tiveram aumento na passagem. Como o preço varia de acordo com a distância percorrida, a tarifa varia para cada linha.

Nas que fazem Vila Velha, Cariacica e Viana, a passagem de R$ 5,20 foi para R$ 5,40. Nas da Serra, de R$ 5,50 foi para R$ 5,90. Já nas linhas de Jacaraípe e Praia Grande, de R$ 5,50 subiu para R$ 6,25.