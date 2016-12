Passagem do Transcol vai custar R$ 3,20

A passagem do ônibus do Transcol passa a custar R$ 3,20 a partir de janeiro de 2017, com reajuste de 16%. A passagem para ônibus comuns custa R$ 2,75 atualmente, enquanto em seletivos, a passagem custa R$ 5,50. O novo valor dos seletivos ainda não foi informado.

O reajuste foi decidido e anunciado na tarde desta quinta-feira (29) após reunião do Conselho Gestor do Sistema de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTran/GV).

Em entrevista nesta tarde, o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, afirmou que o valor da passagem contempla subsídio do governo de R$ 0,60. Sem o subsídio, a passagem custaria R$ 3,80.