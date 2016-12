Passagem dos ônibus do sistema Transcol mais cara em janeiro

O ano de 2017 terá início daqui a sete dias e, com ele, vem a expectativa de aumento nas tarifas dos ônibus. No sistema Transcol, janeiro é a data de reajuste da passagem, prevista em contrato, segundo informou a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop).

A secretaria não antecipou detalhes sobre o assunto, entre eles os possíveis valores. Contudo, no início deste mês, os rodoviários aceitaram a proposta de reajuste salarial, de 8,5%. Na época do acordo, as empresas informaram que iriam pedir aumento nas tarifas.

Hoje, o valor da passagem é R$ 2,75 de segunda a sábado. O último reajuste, no dia 10 de janeiro deste

ano, foi de 12%. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GV-Bus), no final de novembro, informou estar aberto à discussão de índices de reajuste.

Isso, porém, dependia de um posicionamento do governo do Estado sobre o reequilíbrio dos contratos de concessão do Sistema Transcol, decorrente do reajuste da tarifa abaixo da inflação e de mudança unilateral na sistemática de cálculo do subsídio.

Na capital, a prefeitura informou que não há previsão para mudança na tarifa, que é definida pela Câmara Temática de Transporte Público de Passageiros, vinculada ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comuttran).

Reportagem de Luciana Almeida