Pastor de igreja evangélica é morto a facadas em apartamento na Praia da Costa

Um pastor da Primeira Igreja Quandrangular de Vitória foi morto nesta segunda-feira (7), na Praia da Costa, em Vila Velha.

Ericsson Roza Soares foi atingido por diversas facadas no apartamento onde morava, no 9º andar de um prédio de luxo localizado na Rua Pará. Ele atuava na igreja desde os 7 anos de idade.

Um suspeito se apresentou à polícia. O homem chegou à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, dizendo que tinha assassinado uma pessoa. Os policiais foram até o local informado e encontraram o corpo do pastor.

Vários membros da igreja estão no local. Familiares e amigos estão muito abalados com o crime. De acordo com informações passadas por vizinhos, há pelo menos cinco dias, o pastor resolveu ajudar um homem e permitiu que ele ficasse em sua casa.

Segundo os membros da igreja, o suspeito já teve problema com drogas, mas os irmãos acreditavam que ele havia se recuperado.

