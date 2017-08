Pastor foi atacado enquanto dormia na Praia da Costa

O pastor Ericsson Roza Soares, de 36 anos, morto nesta segunda-feira (7), foi atacado enquanto dormia. A informação foi passada pela perícia da Polícia Civil.

O crime aconteceu no apartamento em que ele morava, na Rua Pará, na Praia da Costa.

Ericsson foi atingido por diversas facadas dentro do quarto onde dormia. De acordo com a perícia, há muito sangue e sinais de luta corporal no cômodo.

A vítima era bispo da Primeira Igreja Quandrangular de Vitória, na Ilha de Santa Maria, onde atuava desde os 7 anos de idade.

Um suspeito se apresentou à polícia. O homem chegou à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, dizendo que tinha assassinado uma pessoa. Os policiais foram até o local informado e encontraram o corpo do pastor.

Vários membros da igreja foram até o local. Eles disseram que familiares e amigos estão muito abalados com o crime. De acordo com informações passadas por vizinhos, há pelo menos cinco dias, o pastor resolveu ajudar um homem e permitiu que ele ficasse em sua casa.

Segundo os membros da igreja, o suspeito já teve problema com drogas, mas os irmãos acreditavam que ele havia se recuperado.