Pato vai para China após fazer clube perder R$ 37 milhões

Encerrou-se na segunda-feira (29) o último capítulo da relação entre Corinthians e Alexandre Pato. Sim, ainda restava um elo, já que o clube era dono de 10% dos direitos do atleta. O desfecho, no entanto, só frustrou ainda mais a Fiel.

Aos 27 anos, o jogador trocou o Villarreal, da Espanha, pelo Tianjin Quanjian, da China. Os asiáticos pagaram por ele R$ 60 milhões, dos quais R$ 6 milhões (10%) vão para os cofres do Corinthians. O dinheiro, mesmo vindo em hora oportuna, representa muito menos do que o alvinegro poderia lucrar se Pato tivesse aceitado uma proposta do mesmo Tianjin no ano passado, quando ele ainda estava no alvinegro.

Os asiáticos ofereceram ao Corinthians R$ 43 milhões pelo atacante. O clube levaria R$ 37 milhões a mais do que agora. E olha que só de salário, o atleta receberia R$ 180 milhões em três anos. Um verdadeiro negócio da China. Mas ele recusou tudo.

Era a chance ideal para recuperar parte do dinheiro investido no jogador, comprado por R$ 40 milhões em 2013. Fora esse montante, o clube ainda gastou mais R$ 26,5 milhões em salários. Pato alegou que sonhava em voltar para a Europa e acabou se transferindo para o Villarreal, vendido por “meros” R$ 10,8 milhões.

O Corinthians, mesmo insatisfeito, teve de aceitar, para amenizar seu prejuízo. Prevaleceu a vontade do atleta de voltar para o futebol europeu. O que o Corinthians não esperava era ver Pato mudar de ideia em tão pouco tempo e ir para a China. O clube acabou mesmo pagando o pato.

Folhapress