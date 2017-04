Paul McCartney divulga datas dos shows que fará no Brasil em outubro

O ex-beatle Paul McCartney vem para o Brasil em outubro e fará shows em quatro cidades, inclusive em Salvador onde nunca se apresentou. As apresentações são parte das comemorações dos 50 anos do lançamento do disco “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” (1967).

O primeiro show em terras brasileiras será no dia 12 em Porto Alegre, no Beira-Rio, depois McCartney segue para São Paulo no dia 15, a apresentação será no Allianz Parque. Em seguida, ele fará um show em Belo Horizonte, no Mineirão, e em Salvador, no Estádio da Fonte Nova no dia 20, o ex-beatle finaliza sua passagem pelo Brasil.

As pré-vendas do show começam nesta sexta-feira (28), somente para clientes do cartão ELO. No dia 1º de maio será a venda exclusiva para o fã clube do cantor e no dia 2 começa a venda geral.

(FOLHAPRESS)