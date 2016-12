O pedágio vai ficar mais caro a partir do dia 1º de janeiro na Rodovia do Sol, em Setiba, Guarapari. O reajuste foi anunciado nesta quinta-feira (22) pela Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp). O aumento vale apenas para a Praça do Pedágio na Praia Sol. O valor do pedágio da Terceira Ponte não sofrerá alteração.

Para os carros de passeio, o valor passa de R$ 8,50 para R$ 9, o que representa um percentual de 5,88%. Confira os novos valores na tabela abaixo: