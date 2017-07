Perícia descarta possibilidade de incêndio acidental em casa na Serra

A perícia da Polícia Civil descartou, a princípio, a possibilidade de que o incêndio que matou um casal no bairro Carapina Grande, na Serra, tenha sido acidental. As provas colhidas no local e o trabalho de investigação vão determinar onde as chamas começaram. Os vizinhos identificaram as vítimas apenas como Madalena e José Luiz.

O perito Felipe Sibien relatou o cenário que a equipe encontrou na casa. “A gente encontrou a residência com bastante fuligem, muitos focos de incêndio e no quarto onde estavam as vítimas, não tinha foco de incêndio. Os corpos não estavam carbonizados, estavam cobertos por fuligem também”, contou.

A equipe não encontrou evidências que apontem incêndio acidental. “A princípio, não estamos trabalhando com a linha de incêndio acidental porque não encontramos nenhum curto-circuito e nenhum aparelho eletroeletrônico que teria provocado o curto-circuito. Como tem mais de um foco, a gente já passa para outra linha de pesquisa como suicídio, incêndio criminoso e homicídio”, completou.

O caso será investigado pela Polícia Civil. “Agora a gente vai analisar com calma as fotos que tiramos, os dados que levantamos, os vestígios que coletamos para ver qual linha vamos seguir na elaboração do laudo”, concluiu.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 9h40. Em nota, a assessoria de imprensa disse que os bombeiros foram acionados no início da manhã. Leia o posicionamento na íntegra:

Moradores do bairro Carapina Grande informaram ao Corpo de Bombeiros, no início da manhã, que um incêndio havia atingido uma casa na Rua Demétrio, 128. Populares conseguiram extinguir as chamas.

O solicitante informou que entrou na casa e presenciou duas pessoas carbonizadas no local. Peritos foram acionados e estão a caminho. O laudo que vai apontar as causas do incêndio ficará pronto em 30 dias.