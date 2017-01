Pichações e rojões durante protesto contra aumento de passagem

A Polícia Militar informou que alguns manifestantes mascarados estão pichando fachadas de lojas ao longo do percurso na Reta da Penha.

Além disso, rojões estão sendo estourados durante o protesto. A PM disse que policiais tentaram entrar em contato com os manifestantes, mas foram repelidos.

Nesse momento, o grupo está na altura da sede Petrobras, de acordo com a Guarda Municipal. Aproximadamente 200 pessoas participam do protesto de acordo com a Polícia Militar.

O protesto está sendo monitorado por quatro viaturas e uma motocicleta da Polícia Militar, além de policiais a pé. Uma viatura da Guarda Municipal também acompanha a manifestação.