Pilotos e comissários de voo desistem de paralisação

Pilotos e comissários de voo não vão participar da Greve Geral marcada para esta sexta-feira (28). A decisão foi tomada em assembleia nesta quinta-feira (27), quando também decidiram encerrar as movimentações para qualquer tipo de paralisação, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA).

Os aeronautas entraram em estado de greve na quarta-feira (26), e ameaçava parar as atividades nos principais aeroportos do país. “Graças à mobilização da categoria, que havia decretado Estado de Greve na última segunda-feira, o Sindicato Nacional dos Aeronautas e representantes dos tripulantes, após intensa negociação, conseguiram avanços junto aos parlamentares na reforma trabalhista – o que irá evitar uma precarização sem precedentes para a profissão e, principalmente, preservará o nível de segurança de voo para todos”, informou o sindicato em nota.

A categoria foi atendida em seus dois pedidos de emendas no projeto de lei da reforma trabalhista que corre no Congresso Nacional. Os aeronautas foram excluídos do artigo que permitia a contratação por meio de contrato de trabalho intermitente. “Desta forma, não haverá a possibilidade de pilotos e comissários serem convocados para trabalhar de forma esporádica, recebendo apenas por trabalho realizado. Isso afetaria diretamente a segurança de voo, já que estes profissionais necessitam do exercício regular da profissão para manter a proficiência”, informa.

O outro pedido era a exclusão da possibilidade de demissão por justa causa dos aeronautas que perderem licenças, habilitações ou certificados para o exercício da profissão.

Mesmo com a decisão dos aeronautas, a categoria dos aeroviários, que exercem atividades no solo em aeroportos, aderiram à paralisação. Com isso, pousos e decolagens podem ser afetados nos aeroportos brasileiros.