Placa de Hollywood amanhece com nome substituído por trocadilho com maconha

A famosa placa de Hollywood em Los Angeles, nos Estados Unidos, amanheceu neste domingo (1) com duas letras trocadas, resultando na palavra “Hollyweed”.

Em inglês, “weed” é uma gíria comum que significa “maconha”. Moradores da região acreditam que a “brincadeira” é uma referência à votação em 8 de novembro que legalizou o uso recreativo da maconha na Califórnia.

Em entrevista à CBS e ao Los Angeles Times, a fonte da polícia explicou que uma pessoa escalou a montanha onde fica o letreiro por volta da meia-noite durante a virada de 2016 para 2017. Para criar o efeito, ele teria jogado duas lonas com as letras “E” por cima das placas “O”.

O caso está sendo investigado, mas ainda não existem suspeitos. A polícia usará imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis.

Em 1976, o famoso letreiro já havia sido alterado para “Hollyweed” por um estudante de arte.

Join the conversation @ https://t.co/w3oJ4nTd1g — Hollywood sign altered to 'Hollyweed' in overnight act of trespass pic.twitter.com/T9EeC4JNsW

— CBS Los Angeles (@CBSLA) January 1, 2017