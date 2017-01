Planalto publica senhas de redes sociais no Twitter por engano

O Palácio do Planalto publicou por engano todas as senhas de redes sociais do Portal Brasil e do Palácio nesta terça-feira (10) no Twitter. A publicação foi apagada do Portal Brasil, segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência, que não deu detalhes do quê ocorreu. O Portal Brasil é gerido pela equipe de Contas Digitais.

A publicação na rede social trazia um link que levaria o internauta a uma matéria sobre o assunto abordado, mas, na verdade, direcionava o leitor a um documento do Google Drive que continha todas as senhas das redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram do Palácio e do Portal Brasil.

Segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência, as senhas já foram trocadas, e o caso é apurado internamente. De acordo com o Planalto, não há possibilidade de as contas terem sido hackeadas por terceiros.