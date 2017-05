PM apreende submetralhadora e drogas em Vila Velha

Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão apreenderam na noite dessa terça-feira (2) uma submetralhadora calibre 380 de fabricação caseira com 14 munições intactas e 100 papelotes de cocaína no bairro Santa Rita, em Vila Velha.

A apreensão foi realizada após denúncia anônima. De acordo com a denúncia, indivíduos portando arma de fogo estariam próximo a uma casa da região.

Ao chegar ao local, os policiais viram pessoas pulando o muro de uma residência na tentativa de fugir da abordagem. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado.

Durante a revista na casa, os PMs encontraram as drogas, que estavam na varanda, e a arma, no terraço.

O material foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.