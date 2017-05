PM de folga é baleado durante tentativa de assalto na Serra

Um policial militar que estava de folga foi atingido por diversos tiros na cabeça e nas costas na tarde desta terça-feira (2), na avenida principal do bairro Vila Nova de Colares, na Serra.

De acordo com as informações preliminares passadas pelo comandante do 6º Batalhão, o tenente coronel Roberto Mauro Rocha, o PM estava de moto e teria sido abordado por criminosos em uma tentativa de assalto. Ao retirar o capacete, ele teria sido reconhecido como militar e os bandidos efetuaram os disparos. Os criminosos fugiram em um carro e levaram a arma do policial.

O militar foi socorrido por uma viatura que fazia patrulhamento na região e levado para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O estado de saúde dele ainda não foi informado.

Com informações da repórter Jéssica Cardoso. Mais informações em instantes.