PM morre na praia em dia de folga

O cabo Ricardo Luiz Costa, 49 anos, morreu na manhã deste sábado (11), na Praia da Costa, em Vila Velha.

Segundo a família, ele, que estava de folga, infartou e morreu no local. Uma equipe do Samu teria chegado a se deslocar para a praia, mas quando chegou o cabo já estava morto.

Ricardo pertencia ao 4º Batalhão da Polícia Militar. Colegas de trabalho afirmam que ele adorava futevôlei.

Familiares informaram que o enterro do cabo será neste domingo (12), no Cemitério Municipal de Vila Velha, no Centro.

Ricardo era casado e tinha três filhos.