PMs pedem para sair de quartel e mulheres dizem não. Veja vídeo

Um vídeo de policias conversando com mulheres que estariam impedindo a saída deles do quartel viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (7).

Nas imagens – que, de acordo com as informações compartilhadas nas redes, teriam sido feitas no 8° Batalhão da Polícia Militar (PM), em Colatina – o encarregado do policiamento no dia se identifica como subtenente Lausinei, diz que apoia o movimento e pede autorização para deixar o quartel. Elas negam.

Ele, então, pede que as mulheres registrem isso, para que fique documentado que os policiais não foram às ruas porque foram impedidos. Assista: