Poesias hipnotizantes de Carlos Nejar

Vem à tona nova obra de Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e considerado pelo crítico suíço Gustav Siebenmann, em livro sobre estudo de literatura mundial, um dos 37 escritores-chave entre 300 autores memoráveis no período de 1890 a 1990.

Agora, ele lança “Quarenta e Nove Casidas e Um Amor Desabitado”, com texto delirante, alucinante, surreal, hipnotizante. Poesias para serem devoradas, relidas a ponto de dar vontade de sair por aí declamando.

Casida, ou quesida, é uma antiga forma poética típica da literatura árabe que, com a expansão muçulmana na Idade Média, espalhou-se para outras culturas: persa, turca e ibérica. “A casida clássica mantém uma métrica única ao longo do poema, que varia de quinze a cinquenta versos, podendo mesmo ultrapassar a marca de cem, todos com a mesma rima sonora”, disse Nejar para o AT2.

Ele destacou que Frederico García Lorca (1898-1936) foi o primeiro espanhol a escrever casidas de maneira mais livre, tendo como únicos vínculos com o gênero original um sentimento de nostalgia e perda, e a temática amorosa.

“O poeta argentino Ricardo Molinari (1898-1996) também escreveu ‘Casida de la Bailarina’, e dedicou a García Lorca”, ressaltou Nejar, que é cronista de A Tribuna e dedica suas 49 casidas à amada, para sempre Elza.

A Tribuna: Primeiramente, temos que explicar: O que é casida?

Carlos Nejar: Casida é uma canção de amor espanhola, de influência árabe. García Lorca publicou um dos seus últimos livros de vasida. E essa canção de amor me veio da origem de minha família de Navarra, Espanha, junto ao rio Nájera e de meu lado levantino. Tudo busca a mesma fonte e na nossa língua, é infinita.

Vieram como? Onde se encontrava?

Nasceram-me em Nova Iorque. Elza e eu ficamos hóspedes de uma grande empresária e arqueóloga brasileira, Dra Maria Beltrão, nossa amiga, em junho de 2013. Brotaram num jorro mais forte do que eu. Com ritmo, rimas, imagens. Aliás, a poesia é sempre mais forte do que eu.

Qual é a crítica que o senhor faria sobre este livro?

É um dos meus livros de mais intenso lirismo. Meus livros não são filhos – são pais do que sonho. Pais, aliás, de um sonho que ainda pretendo alcançar. Por isso, que o livro me critique, não eu a ele.

Qual é a raiz de um texto seu?

Estou repleto de raízes, portanto, repleto de árvores. Minha raiz é quando tento mudar as coisas, ou estar em Deus. Com a raiz do idioma .

Qual é o seu método de produção?

Meu método é escrever à mão, depois passar ao computador. Tudo parece vir do ar, ou o ar respirar no poema. No mais, escrevo a qualquer hora. Até durante a noite, os textos me vêm e acordo, anotando no escuro para não acordar Elza. De manhã, as letras se confundem e tenho que me decifrar. Afinal, escrever não é isto? Decifrar-se no juízo das palavras e nas palavras do juízo. Porque o que não sabemos, sabemos. E o que não deciframos, nos decifra.

Inspira-se em fatos reais ou tudo não passa de imaginação?

Não há mais diferença entre o real e a imaginação. O amor é experiência, sim, mas também vivemos na memória da imaginação e na imaginação da memória. E o que nos resta é uma imensa humildade. Porque o amor é maior e as palavras nos transcendem. Sou apenas um vivente de alma.

Quando está escrevendo, espera pela inspiração ou trabalha com disciplina, tantas e tantas horas por dia?

A disciplina e o rigor são uma segunda e terceira natureza. De tanto exigirmos de nós, de tanto trabalharmos a escrita – durante e depois dela, de tanto amarmos as palavras, elas igualmente nos amam e nos ajudam. Sou um ser ajudado pelas minhas palavras. Não sei o tempo do dia que escrevo. Quando era promotor de Justiça, fazia o júri e escrevia o poema. Uma coisa não prejudicava outra. Separava o respeito à pessoa do réu e tentava seguir as provas. Pedia absolvição, se fosse frágil. Lutava se a prova era sólida e diziam que era preferível cair na boca de um canhão – é lógico que exageravam. Cuidava da comida dos presos. O promotor, no meu ver, é um cavaleiro da Justiça, não acusador sistemático. Criei em mim uma atenção obstinada, um inconsciente consciente, uma inconsumida liberdade. Ou talvez seja a poesia que me criou. Um dia me perguntaram se o tal de Luiz Carlos Verzoni Nejar era o mesmo Carlos Nejar – poeta. Respondi: “É meu primo-irmão!” Porque não queria misturar o promotor com o poeta. João Cabral me indagou como podia ser promotor e retruquei: “Porque sou poeta”. E ele entendeu.

É um homem feliz e realizado?

Só me realizarei na eternidade, no encontro com meu melhor Amigo, Deus. No mais, tudo é caminho.

O amor é uma busca?

De tanto buscar, se encontra; de tanto sofrer, nos alegramos; de tanta cegueira, vemos. E isso é amor.

É impossível ser feliz sozinho?

A Bíblia diz que o que se isola, não é sábio. Escrever é a minha maneira de estar com todos.

Amar é iluminar a dor, como um missionário?

Não se define o amor, ama-se e pronto. E “ser humano é conquista”, afirmava minha amiga Clarice Lispector. E o divino não pertence à razão, o divino se revela com a fé. A grandeza de um homem não é o seu gênio, nem sua inteligência. É a sua fé.

Clarice dizia que evitava ao máximo se reler. E ficava espantada quando encontrava alguém que já tinha lido um livro seu várias vezes. O senhor também se comporta assim?

Antigamente, sim. Uma amiga achou uma leitora minha no restaurante universitário, de Porto Alegre, com meu segundo livro (“Livro de Silbion”, de 1963), em edição pobre e todo riscado e disse: “Amo este livro!” E ao perguntar se desejava conhecer o autor, redarguiu: “Não! Basta-me amar seu livro”. E foi um elogio maravilhoso. Mais tarde, depois da edição de um romance pela Editora Record, “Carta aos Loucos”, na PUC, do Rio Grande, entre professores e alunos universitários, sala cheia, um homem imenso, era uruguaio, se ergueu com meu exemplar na mão, bradando: “Este livro mudou minha vida”. E chorava copiosamente com o respeitoso silêncio da plateia, não conseguia falar. Esse foi o maior reconhecimento que tive.

Qual é o escritor brasileiro do passado que mais admira?

São três: Machado, Guimarães Rosa e Clarice Lispector.

Qual é a sua atitude diante da morte? Acredita em reencarnação?

Creio na ressurreição dos mortos e ” no encontro dos fiéis com Cristo nos ares”, como refere em Carta, o Apóstolo Paulo. Reencarnação só haveria, se não houvesse o sacrifício de Jesus. E esse ato de remissão seria inútil.

Ainda acredita em alguma coisa em política?

A compra de políticos foi tamanha, que pouco resta. Há um encolhimento no País e raríssimos sobreviventes desse dilúvio . Sem novo Noé.

Está rico com os seus livro? (Risos)

O mais que recebi em mais de 50 anos de literatura, foi a compra de um carro com os direitos autorais através de agente literária, quando na “Árvore do Mundo” (1974). Recebi bom adiantamento da Leya com “A História da Literatura Brasileira”, que esgotou a primeira edição em três meses, e com “Os Viventes”, em 3ª edição. Mais alguns dinheiros e nem tantos, por ocasião da última edição da “História”. Em regra, as prestações de contas das editoras não são reais e se nós, autores, não pedimos adiantamento, nada sobra. Nem o velho silêncio. E agora, então, as editoras e livrarias ficaram reduzidas a destroços na desastrada República. Sim, somos riquíssimos de nadas. Risos!

Nelmir Schneider

Confira a entrevista no AT2 do Jornal A Tribuna deste domingo