Polícia Ambiental encontra poço irregular em Colatina

Um poço escavado em uma área de preservação permanente foi encontrado pela Polícia Militar Ambiental (BPMA) em Colatina, na terça-feira (25). De acordo com a Polícia Ambiental, a área degradada foi de 4.800 m², às margens de um curso d’água em Córrego Morro do Feijão.

O poço está em uma propriedade rural, e o infrator vai responder por crime contra o meio ambiente. O responsável pelo serviço ainda vai responder por realizar serviço potencialmente poluidos sem autorização do órgão ambiental, com pena prevista de um a seis meses de detenção, além de multa.

Segundo a polícia, o dono da propriedade realizou a reabertura e limpeza do poço escavado com o uso de tração mecânica. No entanto, o serviço não foi autorizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

A Polícia Ambiental informa que a construção de poços escavados causa grande modificação no meio ambiente através das escavações, movimentação de terra e depósito de materiais, na maioria das vezes em locais que devem ser preservados, como as margens de rios, córregos e nascentes. Devido a esse potencial poluidor a atividade deve ser previamente licenciada a fim de minimizar os impactos sobre o meio ambiente.