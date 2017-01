Polícia apreende 19 armas de fogo e munições em Vila Velha

A polícia apreendeu 19 armas de fogo e 266 munições em operação na manhã desta quarta-feira (4) em Guaranhuns, Vila Velha. A operação foi realizada por policiais militares do 4º Batalhão após o recebimento de denúncia.

Além das armas e munições, foram apreendidas uma fita de vídeo e uma caixa com 41 espoletas. Segundo a polícia, havia um cofre aberto na região e que dentro dele era possível ver as armas e as munições.

Os policiais encontraram duas pistolas calibre 380, três revólveres calibre 32, um revólver calibre 22, 12 revólveres calibre 38, uma pistola, munição calibre 762, duas munições calibre 556, 27 munições calibre 32, 53 munições calibre 38, 26 munições calibre 380, seis munições calibre 9mm, nove munições calibre .40, 17 munições calibre 635, 24 munições calibre .45 e 101 munições calibre 22.

O material foi encaminhado à Delegacia de Novo México. Não houve detidos.