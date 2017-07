Polícia apreende 550 metros de rede de pesca na foz do Rio Doce

Policiais da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) encontraram, nessa segunda-feira (10), várias redes de pesca armadas na foz do Rio Doce, em Regência, no município de Linhares. Ao todo, foram apreendidos 550 metros de rede.

Durante a fiscalização, os policiais também avistaram dois pescadores recolhendo uma rede na zona de confluência entre o rio e o mar. Mas eles fugiram pela margem do rio abandonando um bote de madeira com motor.

Todos os peixes encontrados nas redes, a maioria carapebas, estavam vivos e foram soltos no mesmo local pelos policiais. O material apreendido foi levado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares.

De acordo com os policiais, como nesse tipo de pesca as redes são armadas e os pescadores retornam após várias horas para retirá-las, ninguém foi detido.

O BPMA reforça que o uso de redes de pesca em zonas de confluência de rios, lagos e corredeiras é proibido. Essa área é definida pela extensão de mil metros do acidente geográfico anterior à sua junção com o mar, rio ou lagoa.