Polícia apreende drogas e arma em Guarapari

A Polícia Militar (PM) apreendeu drogas e uma arma em Guarapari.

Na madrugada desta terça-feira (27), os policias avistaram um veículo com três indivíduos suspeitos, sendo uma menor de 15 anos, no bairro Adalberto Simão Nader e realizaram a abordagem. No carro, eles encontraram um revólver calibre 32 com cinco munições intactas. O carro estava com uma placa fria e possuía restrição de furto/roubo. A adolescente foi apreendida e os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional de Guarapari.

Nessa segunda-feira (26), policiais militares faziam o patrulhamento pelo bairro Coroado quando receberam a denúncia de que um indivíduo conhecido como “Cafezinho”, suspeito de cometer diversos roubos na região, estaria transitando pelo bairro. O homem, de 19 anos, foi abordado e confessou aos militares a autoria de diversos delitos. “Cafezinho” informou ainda a localização de quem receptava os objetos roubados por ele. Com essa informação, os policiais localizaram o suspeito conhecido como “Baiano”, que, ao visualizar a viatura, fugiu. Ele ainda não foi encontrado.

Na casa de “Baiano” foram apreendidos 104 pinos de Cocaína, R$ 700 em espécie e dois aparelhos celulares, um deles roubados por “Cafezinho”, que foi conduzido à delegacia.

Já no bairro Kubitscheck, os policiais apreenderam dez pedras de crack embaladas e prontas para a venda. A droga estava com um indivíduo que comercializava a droga no bairro. O homem, de 30 anos, estava em liberdade por meio de alvará de soltura e foi detido novamente. O material apreendido foi entregue à Delegacia Regional de Guarapari.