Polícia conclui que assassinato de gestante na Praia da Costa foi premeditado

O delegado Janderson Lube, titular da Delegacia Especializada em Homicídio Contra a Mulher (DHPM), concluiu o inquérito sobre o crime que vitimou a esteticista Gleice Kele Santos Nicolau, de 29 anos, no dia 02 de dezembro do ano passado, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

Na época, a principal suspeita do crime era S.N.S., de 39 anos, esposa do homem com quem Gleice tinha um relacionamento amoroso e teria um filho. A vítima estava grávida de três meses. Para a polícia, a suspeita usou um casaco com capuz e se preocupou em esconder o rosto das câmeras localizadas nas proximidades da casa da vítima. Além disso, ela se preocupou em criar um álibi quando passou em um supermercado para fazer compras.

“No dia do crime, S.N.S. negou a participação no homicídio e, como álibi, apresentou a nota fiscal de um supermercado alegando que não estava no local do crime no momento em que a esteticista foi morta. Foram analisadas as imagens de câmeras de prédios próximos de onde a vítima morava e do supermercado onde a suspeita disse que estava fazendo compras no momento do assassinato. Tanto a nota fiscal da compra quanto as imagens do vídeo monitoramento do estabelecimento indicam que a suspeita estava no local logo após o crime”, explicou Janderson.

Durante as investigações do homicídio, o delegado informou que havia mais um envolvido. Trata-se de L.L.L.S., que foi preso no dia 26 de dezembro de 2016, em Guaranhuns, Vila Velha. “Descobrimos que o assalto que Gleice sofreu dias antes do homicídio foi premeditado pela suspeita. Ela teria contratado o rapaz para simular o roubo e dar os socos na barriga da vítima para que ela perdesse o bebê. Para isso, a suspeita marcou um encontro com a Gleice em um shopping e de lá elas foram, a pé, até o escritório de advocacia do marido da suspeita. No meio do caminho, as duas foram abordadas pelo suposto assaltante que roubou R$ 500,00 e deu vários socos na barriga da esteticista”, contou.

Em troca, L.L.L.S. ganharia R$ 500,00 pelo roubo e receberia mais mil reais, caso o aborto fosse consumado. “No entanto, após passar por exames, a vítima recebeu a notícia de que a agressão não tinha afetado a gravidez”, disse o delegado.

L.L.L.S. já tem duas passagens pela polícia e foi autuado por tentativa de aborto e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já S.N.S., além de ter sido autuada por homicídio triplamente qualificado, agora ela também responderá por tentativa de aborto.

O crime

A esteticista Gleice Kele Santos Nicolau, de 29 anos, foi assassinada a facadas, dentro do apartamento onde morava, no bairro Praia da Costa, Vila Velha, no dia 02 de dezembro de 2016.

A suspeita de cometer o crime, S.N.S., é mulher do homem com quem Gleice matinha um relacionamento. Ela foi até o apartamento da vítima para conversar sobre o triângulo amoroso entre ela, o marido e a vítima. Gleice teria pegado uma faca e as duas discutiram, entrando em luta corporal. Na confusão, S.N.S. teria acertado uma facada primeiro no braço esquerdo da vítima e depois na lateral da barriga. O restante dos golpes, no pescoço e no abdômen.

No dia 05 de dezembro, S.N.S. se apresentou na delegacia, acompanhada por um advogado. “Ao contrário do que disse no dia do crime, desta vez, ela afirmou que foi até a casa da esteticista para conversar e que foi recebida pela vítima com uma faca na mão. As duas entraram em luta corporal e Gleice acabou sendo atingida, mas essa versão não nos convenceu”, disse o delegado.