Polícia confirma morte de embaixador grego e pede prisão de viúva

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou nesta sexta-feira (30) que o corpo encontrado em um carro carbonizado é de Kyriakos Amiridis, embaixador da Grécia no Brasil. Foi pedida a prisão de quatro pessoas que teriam planejado a morte de Amiridis, entre elas, a embaixatriz Françoise Amiridis e o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, amante da viúva que confessou o crime.

A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. Segundo as investigações, o embaixador foi morto em casa, e seu corpo foi retirado pelo policial usando o carro que havia sido alugado por Amiridis. Os nomes dos outros dois suspeitos não foram divulgados. O pedido de prisão foi recebido pela Justiça do Rio e é analisado.

O desaparecimento do embaixador foi comunicado por Françoise na quarta-feira (28). A viúva de Amiridis contou que ele saiu de casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de segunda-feira (26) em um carro alugado sem dizer onde ia, o que seria comum segundo ela. Françoise e Amiridis estavam juntos há 15 anos e têm uma filha de 10 anos.

O carro alugado pelo embaixador foi encontrado na tarde de quinta-feira (29) embaixo de um viaduto em Nova Iguaçu, com um corpo carbonizado. O veículo passou por uma nova perícia nesta sexta. Um sofá da casa do embaixador foi apreendido e também será periciado.

Na manhã desta sexta, uma pessoa chegou algemada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A viúva do embaixador chegou ao local por volta de 10 horas, acompanhada por policiais. Uma testemunha usando uma touca ninja foi levada ao local cerca de meia hora depois.