Polícia divulga foto do principal suspeito de ter atacado boate na Turquia

A polícia turca divulgou a foto do principal suspeito de ter atacado a boate Reina, em Istambul, na madrugada desse domingo (1º). O atirador matou 39 pessoas e deixou outras 69 feridas durante a festa de Réveillon.

Não foi informado se a fotografia foi feita antes ou depois do ataque à discoteca. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o suspeito se chama Lakhe Mashrapov, e tem 28 anos.

Nessa segunda-feira (2), a polícia antiterrorista de Istambul deteve oito pessoas suspeitas de terem vínculos com o ataque. No mesmo dia, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado.