Polícia encontra caminhão e prende suspeitos de assassinar idoso

A polícia prendeu, nessa quarta-feira (12), três suspeitos do assassinato de José Pereira Neto, 72 anos. A vítima foi espancada no último dia 5, em Vila Velha. O idoso chegou ser resgatado, mas morreu no último domingo (9).

Os três suspeitos presos já haviam prestado depoimento à polícia antes, mas como não havia flagrante, foram liberados e só foram presos nessa quarta, com mandados expedidos pela Justiça.

Segundo a polícia, o idoso era conhecido de pelo menos um dos criminosos. O roubo do caminhão teria sido encomendado por um deles e realizado pelos outros dois. O comprador disse que estava disposta a pagar R$ 7 mil por um veículo com determinadas características e R$ 3 mil a mais caso o proprietário do caminhão fosse executado, o que, na visão dele, reduziria as chances de o roubo ser descoberto.

O caminhão foi encontrado em Marechal Floriano.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Tais de Hollanda