Polícia prende suspeito de depredar banco na Reta da Penha

A Polícia Militar identificou e prendeu um suspeito de ter vandalizado a agência do Sicoob, na noite desta quarta-feira (4), durante manifestação contra o aumento da passagem, em Vitória.

Pelo menos quatro bancos foram depredadas ao longo do percurso do protesto na Reta da Penha. A PM acompanhou todo o ato desde a saída da Ufes, por volta das 19 horas. No final da avenida, após diversas pichações e quebra-quebra de vidraças, o Batalhão de Missões Especiais (BME) e a Rotam foram acionados.

Os policiais do BME usaram bombas de efeito moral e conseguiram dispersar os manifestantes nas proximidades da Praça dos Desejos, na Praia do Canto. O protesto terminou por volta das 21 horas.