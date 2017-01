Polícia identifica homens que tentaram roubar cofre de padaria em Vitória

A polícia identificou e está à procura de três jovens que são acusados de invadirem uma padaria, fazerem 10 reféns e roubarem um cofre de mais de 150 quilos no centro de Vitória. O crime ocorreu no dia 19 de novembro de 2016. Além do cofre, eles levaram celulares, TV e até moedas do estabelecimento.

As imagens das câmeras que flagraram o crime foram apresentadas nesta segunda-feira (2) pelo delegado adjunto da Delegacia de Segurança Patrimonial, Fabiano Rosa, que pediu prisão preventiva dos acusados. No dia do roubo, os três estavam acompanhados de mais dois criminosos, que ainda não foram identificados ainda pela polícia.

O delegado contou que os acusados furtaram um Corsa preto na madrugada para ir até a padaria na rua Graciano Neves, perto da praça Costa Pereira. O local onde o veículo foi furtado não foi informado.

Em seguida, os acusados foram até o local do crime e renderam funcionários, clientes da padaria e até pessoas que estavam na rua.

“Apesar da padaria ter sofrido quatro assaltos, só no último, em novembro, que nós começamos a investigar o caso, pelo roubo de um cofre. Os três criminosos foram reconhecidos por foto pelas vítimas”.

Rosa ressaltou que os investigadores descobriram que os três criminosos são do Morro da Piedade, local onde o cofre foi abandonado após ser retirado da padaria. O delegado também liberou imagens das câmeras de videomonitoramento do dia do crime.

“Eles não agiram de maneira organizada. Não tinham funções específicas. Segundo as testemunhas, todos os criminosos usavam pistolas”, contou o delegado, que afirmou que os bandidos aparecem nas filmagens, mas não especificou em quais momentos. “Peço para que a população denuncie pelo 181”, disse.

Fuga

Após o crime, em novembro, os acusados acabaram abandonando o carro perto de uma praça e o cofre em um Matagal, no Morro da Piedade. Os outros pertences não foram recuperados.

Veja o vídeo:

Reportagem de Tais de Hollanda