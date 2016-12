Polícia inicia buscas por motorista do Uber que desapareceu

A Polícia Civil deu início às buscas pelo motorista do Uber, Samuel Pinto Coelho, que desapareceu após uma corrida na noite de terça-feira (27), em Vitória.

A ocorrência do sumiço dele foi registrada na manhã desta quarta-feira (28) na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. A Polícia Civil informou que está realizando diligências e investigando o caso, mas não pode divulgar mais informações para não atrapalhar as investigações.

Durante a tarde, cerca de 50 motoristas do Uber realizaram um protesto na avenida Dante Michelini, em Vitória. Eles bloquearam três faixas da avenida no sentido Centro, interditando o trânsito, mas liberaram a via poucos minutos depois. Em seguida, iniciaram uma carreata passando pela Avenida Vitória, Praça de Jucutuquara e Curva do Saldanha, seguindo pela Avenida Jerônimo Monteiro até a Praça Costa Pereira, no Centro.