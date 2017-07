Polícia investiga assassinato de irmãos como roubo seguido de morte

Dois irmãos foram assassinados dentro de casa na manhã desta quarta-feira (12) em Ibiraçu. O crime aconteceu no bairro Bela Vista. Luérick da Mata Cera, de 18 anos, e Lucas da Mata Cera, de 22, foram enforcados em um dos quartos da casa.

Os corpos foram encontrados pelo pai dos rapazes, que chamou um chaveiro após tentar abrir a porta e não conseguir. Luérick e Lucas tinham braçadeiras em volta do pescoço. O mais novo foi encontrado caído no chão e o mais velho, na cama.

Amigos das vítimas disseram que Lucas havia vendido uma Hilux e que tinha recebido cerca de R$ 40 mil em espécie. Ele viria para Vitória na quinta-feira para comprar outro veículo.

Ainda de acordo com amigos, o dinheiro não foi encontrado no local. Também foram roubados celulares e o HD que armazenava as imagens das câmeras de segurança da casa.

O delegado que investiga o caso, Dr. Fabiano Alves Azevedo de Melo, informou que, a princípio, o crime está sendo tratado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Disse também que ainda está checando a informação da quantia em dinheiro levada pelos criminosos. ainda está sendo checada, não sabe precisar. A polícia ainda não falou com a família, que está muito abalada, mas algumas testemunhas foram ouvidas durante a tarde. O delegado também informou que a polícia está buscando câmeras que possam ter registrado alguma movimentação.