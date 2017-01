Polícia investiga morte de capixaba na Itália

A polícia italiana investiga a morte do capixaba Renato Pego Caetano, de 29 anos, em Roma, na Itália, onde ele morava há nove anos. A família, que é de Colatina, no Noroeste do Estado, ainda não sabe a causa da morte.

Uma das linhas de investigação é de que ele possa ter sido assassinado. No entanto, causas naturais também estão sendo consideradas. O corpo dele foi encontrado na manhã do último dia 25.

“A polícia da Itália está investigando o que aconteceu, mas estamos preocupados, porque está demorando muito. Não temos nenhuma notícia, não sabemos nada do que aconteceu. Meu outro irmão, que também mora lá, disse que ele estava morto em cima da cama, quando foi encontrado”, contou a irmã de Renato, Rosana Caetano.

Rifa

Nas redes sociais, a família de Renato pede doações e também colocou à venda uma rifa no valor de R$ 10, para custear o translado do corpo para Colatina, onde acontecerá o enterro.

Segundo Rosana, a família precisa de R$ 30 mil e não conseguirá isso sem a ajuda das doações, uma vez que, ao procurarem a embaixada, não receberam nenhum tipo de ajuda financeira.

“Precisamos desse dinheiro para trazer ele até aqui e, por isso, estamos fazendo a rifa e pedindo doações para, pelo menos, poder realizar o velório, em Colatina. Isso não vai trazer ele de volta, mas já é um conforto”, disse a irmã.

A reportagem completa você lê na edição desta sexta-feira (6) de A Tribuna.

Reportagem: Rayza Fontes