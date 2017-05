Polícia prende 14 suspeitos e recupera mais de 110 armas roubadas do Fórum da Serra

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) e da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes (DETEN), apresentou nesta sexta-feira 14 suspeitos do furto de armas no Fórum da Serra. O crime aconteceu no dia 9 de abril deste ano. Um ex-estagiário do Fórum é um dos presos. Três pessoas estão foragidas.

Foram apresentadas também 113 armas de fogo apreendidas, além de mais de mil munições, drogas e dinheiro. O material foi apreendido durante as diligências realizadas no período das investigações.

De acordo com o titular da DSP, delegado Fabiano Rosa, a Polícia Civil realizou perícia no Fórum e deu início às investigações e ouviu testemunhas. “Após a apuração, foi constatado que o ex-estagiário Pedro Henrique Barbosa Pinto, 26, foi o mentor intelectual do crime, indicando a localização das armas e o melhor dia para furtá-las”, disse.

Além de Pedro Henrique, foram detidos na operação Djalma Meira Salvador Junior, 22, Rai Pereira Silva, 23, Daniel dos Santos Marriel Ramos, 24, Guilherme Carvalho Soares, 21, Josiel Vicentin de Araújo, 26, Adriano Motta de Souza, 26, Edilson Lopes da Silva, 38, Eric Mariano Simões, 23, Ronan Belotti de Oliveira, 20, Thyago Ribeiro Lourenço, 23, João Bastista Junior Goldner Alves, 25, Leonardo Braga de Souza, 26, e Josimar Jesus dos Santos, 26.

Segundo o titular da DETEN, delegado João Paulo Pinto, as armas foram furtadas e direcionadas a traficantes do município da Serra. Por esse motivo, a Patrimonial solicitou o apoio da DETEN. “Essas armas seriam utilizadas em confrontos de traficantes e vendidas ou alugadas para cometimentos de crime, como homicídio e assalto”, informou.

Ele ainda ressaltou que, durante os cumprimentos de mandados de prisão, foram apreendidos aproximadamente dez quilos e 354 papelotes de cocaína, 175 buchas de maconha, um colete balístico e quase R$ 8 mil em espécie.