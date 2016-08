Polícia prende acusada de atear fogo na ex

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídio Contra à Mulher localizou e prendeu, nessa quinta-feira (25), no município de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Sandra Oliveira dos Santos, Jackson Ferreira de Oliveira (conhecido como Jaquinha), Rafaela dos Santos Siqueira e uma adolescente.

Sandra é acusada de ter jogado gasolina e ateado fogo na ex-companheira, a vigilante Sônia Almeida Santana, no último dia 2, no bairro São Torquato, em Vila Velha. Sônia teve 90% do corpo queimado, ficou hospitalizada, mas veio a óbito no último dia 10. Sandra também possuía um mandado de prisão em aberto por crime de estelionato e furto.

Jackson é suspeito de ser um dos autores da tentativa de homicídio contra Rafael Paranhos Vidal, mas acabou vitimando Marcela Pimentel Rangel, no dia 26 de fevereiro, deste ano, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha.

Já Rafaela, filha de Sandra e mulher de Jackson, tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A adolescente, encontrada junto com os demais, e suspeita de participar do homicídio de Sônia, foi encaminhada para a Promotoria do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).