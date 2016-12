Polícia prende empresário que mandou matar funcionário na Serra

A equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) prendeu, nesta quarta-feira (21), um empresário de 32 anos que é suspeito de mandar matar o próprio funcionário. Manoel Martins Neto foi assassinado em julho deste ano, no Bairro Castelândia, na Serra.

A prisão foi efetuada no bairro Jardim Camburi, em Vitória. No município da Serra, os policiais prenderam um homem de 39 anos, que teria cometido o crime.

O titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Tarcísio Otoni, contou que foram seis meses de investigação e explicou a motivação para o crime. “O empresário teria contratado Manoel para matar sua ex-funcionária. Ele culpava a mulher pelo desvio de R$ 100 mil da empresa dele. Depois disso, o empresário começou a ser extorquido pelo funcionário. Durante o depoimento, o suspeito disse que Manoel pediu R$ 5 mil para executar o crime, mas não fez o serviço e começou a pedir mais dinheiro. Por isso, o empresário se sentiu ameaçado e decidiu matar Manoel”, contou o delegado.

Segundo Otoni, para cometer o homicídio, o empresário contou com a ajuda do homem que foi preso na Serra e é apontado como o executor do assassinato. “Ele foi localizado na casa de sua companheira, no bairro Serra Dourada II”, disse.

O empresário foi autuado por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de munições. O homem contratado por ele, foi autuado por homicídio duplamente qualificado. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).