Polícia prende mulher que raptou bebê de 14 dias em Pancas

A Polícia Civil identificou e prendeu a suspeita de ter sequestrado um bebê de apenas 14 dias no distrito de Lajinha, no município de Pancas. O rapto aconteceu na noite de terça-feira (10). A criança dormia na cama junto com os pais e, quando a mãe acordou para amamentá-la, ela havia desaparecido.

A mulher e a criança foram localizadas nesta terça-feira (11) em São Gabriel da Palha. Rosana Muniz, de 35 anos, é conhecida da família e disse ao delegado Renan Alves dos Santos, da Delegacia de Polícia de Pancas, que queria a menina para ela.

A suspeita foi autuada no artigo 237 do Estatuto da Criança e Adolescente – subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto – e será encaminhada para o presídio feminino de Colatina. A menina foi entregue aos pais.