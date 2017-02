Policiais civis dão 14 dias para governo atender reivindicações

Os policias civis do Espírito Santo decidiram, em assembleia realizada na tarde desta quinta-feira (9), não paralisar imediatamente suas atividades. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindipol/ES), a categoria estipulou um prazo de duas semanas para que suas reivindicações sejam atendidas pelo Governo do Estado. Caso isso não aconteça, os policiais prometem entrar em greve.

De acordo com o Sindipol/ES, o prazo de 14 dias foi definido em respeito à população capixaba. Os policias entenderam que os moradores do Espírito Santo já vivem um “momento delicado” com a paralisação da Polícia Militar, iniciada no sábado (4).

