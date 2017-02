Policial Militar chama a tropa para ir às ruas. Veja vídeo, contém linguagem imprópria

“Vamos trabalhar, vamos às ruas”, diz um policial militar em vídeo que circula no Whatsapp. O policial militar fala à tropa sobre o protesto realizado nos últimos dias no Espírito Santo, as reivindicações e o clima de insegurança que se instalou no Estado.

“Esse movimento mostrou a nossa força. Esse movimento mostrou a força da Polícia Militar”, afirmou. O policial destaca em sua fala que tem 28 anos de Polícia Militar.

O vídeo foi feito em Cachoeiro de Itapemirim.