Políticos capixabas negam utilização indevida de bilhetes aéreos

Os parlamentares capixabas negaram neste sábado (29) que tenham usado de forma indevida os bilhetes aéreos pagos com dinheiro público. Os parlamentares capixabas serão alvo de uma investigação interna da Procuradoria-Geral da República por supostamente terem autorizado a emissão de bilhetes aéreos pagos com dinheiro da Câmara dos Deputados a pessoas sem relação com o serviço público, entre amigos e parentes.

A senadora Rose de Freitas (PMDB) está na lista do procurador-geral, Rodrigo Janot, que irá investigar supostas irregularidades na emissão de bilhetes aéreos em favor de terceiros porque em 2009 exercia o mandato de deputada federal. Ela negou qualquer ato que desabone sua conduta.

“Eu nunca usei passagem aérea (com recurso do gabinete) para outro fim, senão para meu trabalho como parlamentar. Nunca dei passagem para ninguém sem o propósito do trabalho, nunca havia participado de qualquer lista nesse sentido. O dado (lista divulgada) não é oficial nem da Câmara e nem do Senado. A lista oficial e mais esclarecedora vai estar na mão do Janot na próxima semana”, disse Rose.

Carlos Mannato (SD) até admitiu que tenha emitido bilhetes aéreos em favor de terceiros, mas quando a regra da Câmara dos Deputados permitia a prática.

“A mudança que proibiu parentes e terceiros aconteceu de 2009 a 2010. Estou tranquilo quanto a isso. Ainda não há inquérito. A lei autorizava. Não acredito que será aberto um inquérito. Mas se abrir, vamos nos defender. Acho que tem de apurar e, alguém tiver de pagar, que pague”.

Procurado, Lelo não retornou os contatos da reportagem.

Vitor Carletti